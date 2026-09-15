Sosial og utadvendt ung mann søker personlige assistenter (BPA)

Kompetanse

Ønsket kompetanse:

Ingen krav til helsefaglig utdanning, men fordel med erfaring fra lignende arbeid.

God opplæring vil blitt gitt.

Personlige egenskaper:

😊 Positiv og godt humør

💗Respekterer meg og mine behov

😊Tåler en spøk

⏳Tålmodig

🤝Fleksibel

🚀Like interesser

Krav i stillingen:

Gyldig politiattest

Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Førerkort kl. B

Søknader vil bli vurdert fortløpende

Emosjonelle krav:

Det stilles emosjonelle krav i stillingen. Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstaker i møte med andre. Håndtering av egne og andres følelser er en viktig del av jobben. I rollen som personlig assistent kan man komme i situasjoner hvor man må justere og/eller beherske egne følelser, samt håndtere andre menneskers følelser inkludert sorger og gleder. Dette gås gjennom på intervju og ved praktisk opplæring på arbeidsplassen.

Som personlig assistent i JAG utgjør du en forskjell hver dag, og personlig egnethet er avgjørende.

Lønn:

JAG Assistanse følger Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA). Lønnsplassering ut fra dokumentert ansiennitet ved ansettelse. Relevant erfaring kan være BPA-assistent, barne- og ungdomsarbeider, førskolelærer, helsefagarbeider mm. Det må tilsvarer minimum 50% stilling.

Timelønn ved 35,5 t/u

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Ansiennitet | 0 år | 3 år | 6 år | 9 år |

Timelønn kr | 236,49 | 241,91 | 250,04 | 258,16 |

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Tillegg for ubekvem arbeidstid

Kveld og natt: kr 67,00

Helg: kr 70,00

Kveld/natt- og helgetillegg ihht. tariffavtalen.

Dersom du har relevant erfaring/utdannelse vil du ved en eventuell ansettelse i JAG bes om å fremlegge denne dokumentasjonen. Vi oppfordrer alle til å legge ved attester/vitnemål med søknaden.