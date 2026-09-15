Sosial og utadvendt ung mann søker personlige assistenter (BPA)

Sosial, positiv og blid ung mann på 25 år søker assistenter til sitt nye BPA team.
Jeg skal flytte i eget hus i Surnadal (Bæverfjord) og har behov for assistenter som kan bistå meg i hverdagen.
Jeg sitter i rullestol og har behov for bistand gjennom hele døgnet, men det er viktig for meg at jeg kan leve livet på egne premisser.
Jeg liker godt å trene og ønsker at det blir en viktig del av hverdagen sammen med assistentene. Gårdsarbeid er jobben min. Jeg lager fuglekasser og gjør diverse oppgaver på gården.
Motorsport og mekke på ulike kjøretøy er også blant mine interesser. Opplevelser ved reiser både inn- og utland er gøy.
📍 Arbeidsgiver: JAG Assistanse AS
📅 Tiltredelse: 01.01.2027
📌 Stillingstype: Fast heltid og tilkallingsassistenter
⏰ Arbeidstid: Forutsigbar turnus med langvakter og store friperioder
Arbeidsoppgaver:
♀️ Være med meg på jobb, bistå i sosiale aktiviteter og fritid
👗 Hjelpe meg med daglige gjøremål som mat, klær, renhold mm.
🔩 Ta vare på og vedlikeholde hjelpemidlene mine
🧼 Personlig hygiene
Ønsket kompetanse:
Ingen krav til helsefaglig utdanning, men fordel med erfaring fra lignende arbeid.
God opplæring vil blitt gitt.
Personlige egenskaper:
😊 Positiv og godt humør
💗Respekterer meg og mine behov
😊Tåler en spøk
⏳Tålmodig
🤝Fleksibel
🚀Like interesser
Krav i stillingen:
Søknader vil bli vurdert fortløpende
Emosjonelle krav:
Det stilles emosjonelle krav i stillingen. Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstaker i møte med andre. Håndtering av egne og andres følelser er en viktig del av jobben. I rollen som personlig assistent kan man komme i situasjoner hvor man må justere og/eller beherske egne følelser, samt håndtere andre menneskers følelser inkludert sorger og gleder. Dette gås gjennom på intervju og ved praktisk opplæring på arbeidsplassen.
Som personlig assistent i JAG utgjør du en forskjell hver dag, og personlig egnethet er avgjørende.
Lønn:
JAG Assistanse følger Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA). Lønnsplassering ut fra dokumentert ansiennitet ved ansettelse. Relevant erfaring kan være BPA-assistent, barne- og ungdomsarbeider, førskolelærer, helsefagarbeider mm. Det må tilsvarer minimum 50% stilling.
Timelønn ved 35,5 t/u
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Ansiennitet | 0 år | 3 år | 6 år | 9 år |
Timelønn kr | 236,49 | 241,91 | 250,04 | 258,16 |
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Tillegg for ubekvem arbeidstid
Kveld og natt: kr 67,00
Helg: kr 70,00
Kveld/natt- og helgetillegg ihht. tariffavtalen.
Dersom du har relevant erfaring/utdannelse vil du ved en eventuell ansettelse i JAG bes om å fremlegge denne dokumentasjonen. Vi oppfordrer alle til å legge ved attester/vitnemål med søknaden.
Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA)
Gode pensjon- og forsikringsordninger
Teoretisk og praktisk opplæring, og relevante kurs
Digital timeregistrering
Treningstilskudd for fast ansatte
Tett oppfølging av BPA-rådgiver
JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.
JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 1000 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs kulturkode.
JAGJAG står for « Jeg er som du»
JAGJAG Assistanse er en ideell BPA-leverandør
JAGJAG har flere fagpersoner ansatt som personlig assistenter
JAGJAG har spesialkompetanse innenfor forebygging tvang- og makt
JAGJAG har spesialkompetanse innenfor medarbeidsledelse
JAGSom personlig assistent er du med på å utgjøre en forskjell
JAGJAG har egen kulturkode
JAGJAG har assistansemottakere i alle aldre
Bæverfjord
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