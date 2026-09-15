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Sosial og utadvendt ung mann søker personlige assistenter (BPA)

  • Søknadsfrist: 20. oktober 2026
  • Bæverfjord
  • På stedet
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  • Søknadsfrist: 20. oktober 2026
  • Bæverfjord
  • På stedet

Sosial, positiv og blid ung mann på 25 år søker assistenter til sitt nye BPA team.
Jeg skal flytte i eget hus i Surnadal (Bæverfjord) og har behov for assistenter som kan bistå meg i hverdagen.
Jeg sitter i rullestol og har behov for bistand gjennom hele døgnet, men det er viktig for meg at jeg kan leve livet på egne premisser.
Jeg liker godt å trene og ønsker at det blir en viktig del av hverdagen sammen med assistentene. Gårdsarbeid er jobben min. Jeg lager fuglekasser og gjør diverse oppgaver på gården.
Motorsport og mekke på ulike kjøretøy er også blant mine interesser. Opplevelser ved reiser både inn- og utland er gøy.

📍 Arbeidsgiver: JAG Assistanse AS
📅 Tiltredelse: 01.01.2027
📌 Stillingstype: Fast heltid og tilkallingsassistenter
⏰ Arbeidstid: Forutsigbar turnus med langvakter og store friperioder

Arbeidsoppgaver:

♀️ Være med meg på jobb, bistå i sosiale aktiviteter og fritid

👗 Hjelpe meg med daglige gjøremål som mat, klær, renhold mm.

🔩 Ta vare på og vedlikeholde hjelpemidlene mine

🧼 Personlig hygiene

Jobb med skikkelig flinke folk

Personlig Assistent i JAG - Personlig Assistent
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Det beste med å være personlig assistent er at det er en givende og meningsfull jobb"
Personlig Assistent i JAG - Personlig Assistent
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Jeg elsker jobben min! Det er den mest meningsfulle jobben noensinne!"
Personlig Assistent i JAG - Personlig Assistent
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Det beste med å være personlig assistent er å oppleve mestring, livsglede og samhold"
Personlig Assistent i JAG - Personlig Assistent
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Det beste med å være personlig assistent er å hjelpe, støtte og gjøre en forskjell"

Kompetanse

Ønsket kompetanse:

Ingen krav til helsefaglig utdanning, men fordel med erfaring fra lignende arbeid.
God opplæring vil blitt gitt.

Personlige egenskaper:

😊 Positiv og godt humør

💗Respekterer meg og mine behov

😊Tåler en spøk

⏳Tålmodig

🤝Fleksibel

🚀Like interesser

Krav i stillingen:

  • Gyldig politiattest
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
  • Førerkort kl. B

Søknader vil bli vurdert fortløpende

Emosjonelle krav:

Det stilles emosjonelle krav i stillingen. Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstaker i møte med andre. Håndtering av egne og andres følelser er en viktig del av jobben. I rollen som personlig assistent kan man komme i situasjoner hvor man må justere og/eller beherske egne følelser, samt håndtere andre menneskers følelser inkludert sorger og gleder. Dette gås gjennom på intervju og ved praktisk opplæring på arbeidsplassen.

Som personlig assistent i JAG utgjør du en forskjell hver dag, og personlig egnethet er avgjørende.

Lønn:

JAG Assistanse følger Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA). Lønnsplassering ut fra dokumentert ansiennitet ved ansettelse. Relevant erfaring kan være BPA-assistent, barne- og ungdomsarbeider, førskolelærer, helsefagarbeider mm. Det må tilsvarer minimum 50% stilling.

Timelønn ved 35,5 t/u
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Ansiennitet | 0 år | 3 år | 6 år | 9 år |
Timelønn kr | 236,49 | 241,91 | 250,04 | 258,16 |

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Tillegg for ubekvem arbeidstid

Kveld og natt: kr 67,00
Helg: kr 70,00

Kveld/natt- og helgetillegg ihht. tariffavtalen.

Dersom du har relevant erfaring/utdannelse vil du ved en eventuell ansettelse i JAG bes om å fremlegge denne dokumentasjonen. Vi oppfordrer alle til å legge ved attester/vitnemål med søknaden.

Jobb på et sted du vil trives

  • Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA)

  • Gode pensjon- og forsikringsordninger

  • Teoretisk og praktisk opplæring, og relevante kurs

  • Digital timeregistrering

  • Treningstilskudd for fast ansatte

  • Tett oppfølging av BPA-rådgiver

Om selskapet

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 1000 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs kulturkode.


JAGJAG står for « Jeg er som du»

JAGJAG Assistanse er en ideell BPA-leverandør

JAGJAG har flere fagpersoner ansatt som personlig assistenter

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor forebygging tvang- og makt

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor medarbeidsledelse

JAGSom personlig assistent er du med på å utgjøre en forskjell

JAGJAG har egen kulturkode

JAGJAG har assistansemottakere i alle aldre

Kenneth Freitag | Kontaktperson

Send e-post 90547718
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JAG Assistanse AS

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